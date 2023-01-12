В Германии полиция разгоняет экологов. СМИ одобряют – это ведь не «зверства в России»

Полиция второй день пытается изгнать активистов из немецкого села Лютцерат, чтобы компания RWE могла добывать там бурый уголь открытым способом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранним утром в среду, 11 января, немецкие полицейские начали операцию по вытеснению экологических активистов из небольшой деревни Лютцерат, расположенной в 40 километрах к юго-западу от Дюссельдорфа (земля Северный Рейн – Вестфалия). Полиция приступила к активным действиям после того как административный суд Аахена отклонил срочную жалобу защитников деревни, выступающих против запрета на пребывание и въезд в Лютцерат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

До недавнего времени деревня Лютцерат, состоящая всего из нескольких домов, относилась к Эркеленцу, городу с населением 43 тыс. человек на западе земли Северный Рейн – Вестфалия. Большинство ранее населявших его жителей продали свое имущество и переехали в другие места после того, как энергетический концерн RWE получил права на эту территорию, и решил полностью снести деревню для расширения карьера Гарцвайлер – одного из крупнейших разрезов по добыче бурого угля в Германии открытым способом.

Лютцерат в итоге оказался фактически на самом краю огромной выработки, глубина которой в отдельных местах достигает 200 метров. Открытый карьер напоминает лунный пейзаж. Огромные экскаваторы добывают здесь уголь на площади более 80 кв. км с 1983 года. Для этих целей были уничтожены не только чрезвычайно плодородные почвы, но и снесены 19 деревень, ферм и хуторов.

Закрепившиеся в Лютцерате экоактивисты требуют ввести мораторий на выселение и предотвратить снос деревни. Они утверждают, что дальнейшая добыча и использования бурого угля не только нанесет ущерб окружающей среде и животному миру в непосредственной близости от гигантского карьера, но и поставят под угрозу соблюдение целевого показателя в 1,5 градуса, предусмотренного Парижским соглашением по климату. Активисты, объединившиеся в альянс Lützerath unräumbar, обвинили «зеленых» в том, что те пожертвовали Лютцератом ради соглашения с RWE о постепенном отказе от угля в 2030 году.

По некоторым данным, в деревне находится около трех сотен активистов, еще 250 расположились в соседнем поселке. Причем среди экоактивистов есть и семьи с маленькими детьми. Правоохранители назвали их поведение безответственным и предложили немедленно покинуть территорию, пригрозив возможными проблемами со службами опеки.

Несмотря на то, что операция идёт второй день, пока вытеснить протестующих из Лютцерата не удалось. Это связано, отмечают издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), с высоким профессионализмом экоактивистов. Они установили железобетонные баррикады вокруг и внутри Лютцерата, а также возвели ряд деревянных конструкций, такие как треножники или дома на деревьях, на которых защитники могут длительное время находиться на большой высоте, что должно затруднить правоохранителям эвакуацию людей из деревни.

Кроме того, в ожидании выселения активисты забаррикадировались в деревенских домах, которые сейчас напоминают крепости. Протестующие заявили о том, что в зданиях установили ловушки, а в полиции не исключают, что экоактивисты успели подготовить еще и систему подземных туннелей. RND со ссылкой на представителей полиции сообщает о стычках с активистами, которые бросали в правоохранителей камни, использовали пиротехнику и даже бутылки с зажигательной смесью.

При этом немецкие и в целом западные СМИ полностью поддерживают силовые действия против протестующих, называя их «экотеррористами». Однако если бы подобный запрещённый судом протест с захватом чужого имущества разгоняли бы в России, то вой в западных медиа стоял бы до небес.