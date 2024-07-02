В Германии появились граффити с зигующим Зеленским
02.07.2024 23:03
(Мск) , Москва
В Германии нарисовали граффити с зигующим Зеленским рядом с «главным европейским союзником Украины» – Францией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Франкрайх» – это реально «Франция» на немецком. А вот «УкраинаРайх» это уже игра слов, которая буквально означает «Украинский Рейх».
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