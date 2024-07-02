В Германии появились граффити с зигующим Зеленским

Михаил Рябов.  
02.07.2024 23:03
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Скандал, Украина, Франция


В Германии нарисовали граффити с зигующим Зеленским рядом с «главным европейским союзником Украины» – Францией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Франкрайх» – это реально «Франция» на немецком. А вот «УкраинаРайх» это уже игра слов, которая буквально означает «Украинский Рейх».

В Германии нарисовали граффити с зигующим Зеленским рядом с «главным европейским союзником Украины» –...

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