В Германии появились граффити с зигующим Зеленским

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В Германии нарисовали граффити с зигующим Зеленским рядом с «главным европейским союзником Украины» – Францией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Франкрайх» – это реально «Франция» на немецком. А вот «УкраинаРайх» это уже игра слов, которая буквально означает «Украинский Рейх».

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