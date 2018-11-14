В Германии предложили Украине спасать страну федерализацией

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия никогда не пойдет по плану Запада и не допустит повторения на Донбассе югославского сценария.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины начнутся репрессии местного населения.

«Россия отказывается соглашаться с косовским вариантом для Донбасса. Косовский вариант означал бы, что миротворцы вошли бы на Донбасс, разоружили бы всех сепаратистов и повстанцев, отняли бы у них оружие, создали полицейские войска, приняли власть и потом вернули бы весь этот регион назад в Украину. Это план Запада, так на Западе интерпретируют Минские соглашения. Россия на это никогда не пойдет, она не даст в обиду людей, понимая, что с многими из них будет произведена расправа со стороны украинских властей, украинской армии или спецслужб за то, что они пять лет находились вне Украины. Это, все же, будет», – заявил политолог.

Единственным выходом из сложившейся ситуации он видит федерализацию Украины по немецкому или швейцарскому образцу.

«Это сложное государство с населением, которое не гомогенно, как в других странах. Поэтому я всегда предлагал и предлагаю Украине немецкую модель федерации. Да, пусть в Киеве считают деньги и управляют армией, вопросами безопасности и внешней политики, но нужно обязательно дать этим громадным регионам автономию, чтобы люди говорили, как и в Швейцарии, на разных языках, но жили бы все равно в одном государстве. Украина, как государство, где-то состоялось, но как нация так быстро не состоится просто из-за объективных исторических причин», – подчеркнул Рар.

Ранее украинский боевик, спикер политического крыла нацбатальона «Азов» Александр Алферов заявил, что Украина должна предпринять против Донбасса военную операцию, аналогичную изгнанию нелояльного населения из Сербской Краины в Хорватии.

Его тезисы повторил и министр по делам «оккупированных территорий» Вадим Черныш, заявив, что Украина должна использовать опыт Хорватии и вернуть себе утраченные территории Донецкой и Луганской областей по тому же сценарию.