В Германии предложили ввести налог на помощь Украине – немцы почему-то не рады

Известный в Германии экономист Моника Шницер предложила ввести новый налог «за солидарность в поддержку Украины», однако идея не пришлась по вкусу немцам, пишет тамошнее издание Focus.

«Потусторонняя идея, которая решительно искажает настроения в стране… Дополнительный налог, так сказать, «чрезвычайная помощь Украине», был бы политически – как и любое повышение налогов – крайне непопулярным», – говорится в публикации.

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Авторы напоминают, что правящая коалиция ранее «взяла на себя обязательство предотвратить повышение налогов или даже новые налоги».

«Общественное согласие в поддержку захваченной страны рушится. Пошлина на Украину еще больше усилила бы эту тенденцию», – пишет Focus.

«Немцы приняли многих беженцев из Украины с распростертыми объятиями после российского рейда, проявив явную солидарность. Тем не менее, к беженцам все чаще относятся скептически… Эти беженцы образованы несравненно лучше, чем иммигранты из Сирии или Африки. Тем не менее, даже четверть из примерно 1,2 миллиона бежавших не работают. В то же время в других европейских странах 80 процентов зарабатывают себе на жизнь самостоятельно. Это вызывает недовольство в Германии», – признается в статье.

«Многие немцы также задаются вопросом, почему около 200 000 украинских мужчин призывного возраста находятся в Германия. Это может быть даже понятно с точки зрения отдельного человека, но это не вписывается в образ людей, отчаянно борющихся за выживание.

Кроме того, автомобили с украинскими номерными знаками вызывают хмурый взгляд на немецких дорогах. Нередко это автомобили высшего среднего класса, в основном относительно новых моделей. Это тоже не совсем подходит для якобы зависящих от денег граждан, более или менее обездоленных иммигрантов», – перечисляется в материале.