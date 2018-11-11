//exit;
11.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, ЕС, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

В Германии предотвратили военный переворот

Федеральное управление уголовное полиции Германии раскрыло заговор военных бундесвера и элитных солдат Uniter, которые планировали политические убийства, перелает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на материалы расследования.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что они готовили «день икс», в который должны были убить «непопулярных политиков». В списке оказался глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. У группы были секретные запасы оружия и топлива.

В заговоре оказался замешан и сотрудник военной контрразведки. Он уведомлял заговорщиков о ходе расследования, а также о предстоящих обысках. Издание сообщает, что ему предъявили обвинения, а его дело рассмотрят в суде Кельна.

Как сообщает Daily Mail, в списке потенциальных жертв также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук. По данным издания, в группе было 200 элитных солдат, которые сформировали «неонацистскую фракцию».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть