В Германии признали, что Москва диктует правила переговоров по Донбассу

01.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Россия не захочет участвовать в переговорном процессе по Украине, никаких переговоров не будет вообще, поэтому Германия, Франция и «незалежная» оказались в положении заложников желаний Москвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Islnd» заявил антироссийский немецкий политолог Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нормандский формат – единственное, на что согласна Россия, но было бы лучше – «Женевский», «Будапештский» или ещё какой-то», – сказал он.

В свою очередь, ведущий Владимир Петров отметил, что Украина, Франция и Германия являются заложниками желаний России в рамках переговорного процесса в Нормандском формате.

«Сейчас мы все: украинский президент, французский президент и Ангела Меркель – заложники желаний президента Российской Федерации? Иными словами, он хочет Нормандский формат, поэтому мы можем только Нормандский формат?» – спросил журналист.

«В этом конкретном вопросе – да. – ответил Умланд. – Потому что они не приедут на другой формат. В начале марта 2014 года состоялась встреча в рамках Будапештского формата, на который Россия просто не приехала».

«Если России там не будет, тогда переговоров с Россией не будет в другом формате. Пока Россия не согласится на другой формат – другого формата не будет», – добавил немецкий политолог.