В Германии признали, что не в состоянии внедрить у себя аналог российских «Госуслуг»

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Иностранные наблюдатели не увидели проблем или нарушений в ходе проведения выборов президента РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посетивший в качестве наблюдателя российские выборы депутат земельного парламента (ландтага) Баварии Ульрих Зингер.

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«За три дня выборов мы посетили около 20 избирательных участков. К нам не поступило никаких жалоб ни от присутствовавших местных наблюдателей на выборах, ни от граждан. Нам также не удалось выявить каких-либо серьезных нарушений. Явка избирателей была разной — после обеда в воскресенье (17 марта) она в среднем составляла более 60%», – рассказал Зингер в интервью «Известиям».

У него поинтересовались мнением о внедренной в РФ системе дистанционного электронного голосования, в частности, могла бы Германия взять на вооружение этот опыт.

«Германия — цифровая развивающаяся страна. Прежде чем можно будет задуматься над такими вопросами, сначала необходимо создать предпосылки для цифровизации многих сфер жизни и внедрить функционирующую систему, подобную «Госуслугам». Сейчас в Германии можно голосовать удаленно, но только по обычной почте. Конечно, это занимает много времени и это неудобно. Я думаю, что электронная система голосования была бы нам интересна, поскольку это снижает уровень бюрократии. К сожалению, сегодня мы не способны разработать такую систему, как «Госуслуги». Мы живем в цифровую эпоху, но у нас иногда даже интернет плохо работает», – пожаловался политик.

Он считает невежливым, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.

«Но было бы очень странно не признавать итоги выборов. На Западе все знают, что абсолютное большинство жителей России всегда было довольно правлением Владимира Путина. Ваш народ считает, что он делает хорошую работу. Об этом говорят многочисленные опросы», – резюмировал Зингер.