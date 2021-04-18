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18.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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В Германии признали, что ничего не решают – «договаривайтесь с американцами»

Новости Украины

Чтобы добиться какого-то дипломатического результата на Донбассе, России нужно говорить не с немцами и французами, а с США, хотя эти переговоры будут намного сложнее.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас американцы возьмутся за решение вопроса по Донбассу уже с Россией, и встреча Байдена с Путиным будет касаться Донбасса. Это будет замена, как мне кажется, именно Минских соглашений, совсем новые игроки, американцы войдут туда. Конечно, они будут ещё больше играть на стороне Украины, чем немцы и французы.

Но, с другой стороны, если с кем-то договариваться как-то, а договариваться где-то нужно о прекращении этого конфликта или о каком-то результате прекращения, или дальнейшего развития ситуации на Донбассе, то это и Россия сегодня понимает – ни с немцами и французами, а с американцами. Хотя это будет сложнее», – заявил Рар.

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