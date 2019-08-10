В Германии призвали Зеленского начинать федерализацию Украины

10.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Решение конфликта на Донбассе находится в руках нового президента Украины Владимира Зеленского. Украине нужно начать выполнять Минские договоренности, предоставить Донбассу автономию, а самой перейти к федерализации.

Об этом в эфире интернет-канала «Союз блогеров Украины» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду выступать с позиции Запада, который всегда говорит, что мы должны на Западе «защищать слабую Украину от российского агрессора» – это уже битая карта, это тупик так думать.

Я надеюсь, что Зеленский найдет в себе мужество, а у него есть на это весь мандат населения и элит, чтобы встретиться один на один с Путиным и открыть новую страницу в отношениях Украины и России.

Можно будет постепенно договариваться. Обмен пленными, освобождение всех и с российской, и с украинской стороны. Это будет первый шаг, потом автономия, потом поддержка, в том числе российскими экономическими структурами и украинскими, западными структурами восстановления региона. Но в рамках боле федерализированной Украины.

Я думаю, что эта дорожная карта, в духе такого процесса можно чего-то достичь. Украина не должна делать одно, что делал Порошенко – все время надеяться на то, что чем больше Украина будет дразнить и провоцировать, воевать с Россией, тем больше она будет получать поддержки на Западе. Невозможно это. Россия – не Иран, Россия – самодостаточная страна», – заявил Рар.