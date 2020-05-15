В Германии призывают терпеливо сносить все унижения, наносимые Трампом

15.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на общее членство в «западном альянсе», политика президента США Дональда Трампа сильно ухудшила отношения между Вашингтоном и европейскими государствами.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила бывший член Европарламента, немецкий общественный деятель Ребекка Гармс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, германская евроатлантистка призвала европейцев сжать зубы и терпеть.

«Касательно международных отношений я бы хотела призвать европейцев оставаться верными западному альянсу, Западу, верными НАТО.

Меня очень беспокоят те последствия, которые имеет президентство Трампа для ЕС. Во время его президентства мы наблюдаем ухудшение отношений между европейцами и американцами.

Оно во многом понятно, как реакция, но это неправильно. Я думаю, наши отношения должны базироваться на нашем долгосрочном опыте», – переживает немка.