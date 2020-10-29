В Германии прогнозируют Украине «свое Приднестровье»

29.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Ситуация на Донбассе идет к заморозке конфликта по приднестровскому сценарию. Украине нужно дать больше полномочий регионам и приступить к федерализации.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в ближайшее время не произойдет встречи «нормандской четверки», как и не будет прорывных решений по Донбассу.

«Не будет, по-видимому, никаких серьезных встреч в рамках именно этой «нормандской четверки». От этого никто не выигрывает, проигрывают все. Мне кажется, что после парижской встречи должна была произойти встреча в Берлине, но из-за пандемии она не произошла. Я не вижу никаких усилий ни с одной из четырех сторон, участников этой встречи, как-то возобновить этот формат и постараться что-либо делать. Может быть, идей нет, как это сделать.

А результат какой? Конфликт замораживается. Будет то, что мы видим в Молдавии, будет на востоке Украины свое Приднестровье, которое будет питаться российскими экономическими связями, деньгами, российскими паспортами. А возможность объединиться опять с большой Украиной – все это перспективой является очень отдаленной.

Но с украинской стороны тоже, конечно, есть определенные требования к ней – подумать об идее федерации, зная, что эти земли как федеративные органы или автономии вернуть, включить в состав Украины. Но там тоже никакого движения ни в парламенте, ни в аналитических центрах украинских не вижу. Поэтому есть как есть сегодня, стратегическая пауза», – заявил Рар.