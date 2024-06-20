В Германии провалилась программа по трудоустройству украинцев – африканцы оказались трудолюбивее

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Власти ФРГ вновь жалуются, что не дотянули до ими же установленной минимальной планки по трудоустройству украинских беженцев, сидящих на пособии в стране.

Как следует из правительственного отчета, Германия за полгода смогла трудоустроить в шесть раз меньше украинцев, чем планировалось – за полгода всего 33 тысячи человек.

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Хотя благодаря специальной программе Jobturbo планировалось интегрировать на рынке труда в ФРГ около 200 тысяч украинцев.

По данным Федерального агентства по труду, на середину марта из 1,17 млн украинских беженцев, находящихся в Германии, трудоспособны были 530 тысяч.

При этом уровень трудовой занятости украинцев составляет 26,5%, включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемых мини-работах

«С ноября до конца мая в рамках Jobturbo удалось вызволить из безработицы 32 794 украинских беженца, которые начали работу либо профобучение», – сообщила газета Passauer Neue Presse со ссылкой на данные Федерального агентство по труду.

Федеральный министр труда Хубертус Хайль запустил программу Jobturbo осенью 2023 года. Она призвана быстрее интегрировать на рынке труда в ФРГ мигрантов, имеющих шансы на получение убежища в Германии. Тогда правительство планировало трудоустроить благодаря данной программе около 400 тысяч человек.

С ноября по май в Германии удалось трудоустроить 90 766 беженцев из Сирии, Афганистана, Эритреи и других стран.

А вот уровень трудовой занятости украинцев составляет всего 26,5 процента, включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемых мини-работах.