В Германии раскрыли заговор сепаратистов и арестованы десятки желающих отделения Саксонии

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Немецкий таблоид Bild пишет, что сегодня по ордерам Генпрокуратуры ФРГ были арестованы сепаратисты, готовившие отделение Саксонии от Германии.

Сообщается, что речь идет о восьми членах правоэкстремистской террористической группировки «Саксонские сепаратисты», основанной не позднее ноября 2020 года и состоящей из 15-20 человек.

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«Её члены разделяют глубокое неприятие основного свободного демократического строя Федеративной Республики Германия. Их идеология характеризуется расистскими, антисемитскими и отчасти апокалиптическими идеями. С точки зрения группировки, не подлежит сомнению, что Германия находится на грани “краха” и что государственный и социальный коллапс произойдет в “День X”» — говорится в сообщении генпрокуратуры ФРГ.

Федеральная прокуратура объявила, что выдала ордера на арест Курта Х., Карла К., Кевина М., Ханса-Георга П., Кевина Р., Йорга С., Йорна С. и Нормана Т. в различных местах в и вокруг Лейпцига , в Дрездене , городе в округе Мейсен ( Саксония ) и в Польше.

Одновременно там начались обыски около 20 объектов недвижимости. Эти меры продолжаются и также направлены против еще семи обвиняемых. Кроме того, обыскиваются помещения в Вене и районе Кремс-Ланд (Австрия).

Чтобы подготовиться к тому, что они считали неизбежным крахом системы, члены группировки, как утверждают немецкие силовики, якобы прошли военизированную подготовку с использованием боевой техники. В частности, практиковались боевые действия в городских условиях, применение огнестрельного оружия, ночные и форсированные марши и патрули. Для этого они приобрели камуфляжные костюмы, боевые каски, противогазы и защитные жилеты.

В “День X” группировка якобы планировала силой оружия захватить территории в Саксонии и, возможно, других восточногерманских землях.

Издание утверждает, что на подвергнутых сецессии землях якобы должно было быть создано государство в духе национал-социализма.

«Саксонские сепаратисты» не исключали этнических чисток и заранее тренировались использовать огнестрельное оружие», – говорится в публикации.

Сообщается, что сегодня и завтра арестованные подозреваемые предстанут перед следственным судьей Федерального суда, который выдаст им ордера на арест и примет решение об их предварительном заключении.