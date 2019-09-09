В Германии рассказали, что Украина может отказаться от Донбасса

09.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина может отказаться от республик Донбасса на референдуме, но только в том случае, если так захочет главный «кукловод» новой власти в стране, олигарх Игорь Коломойский.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, главный вопрос здесь в том, что от такого отказа получит сам Коломойский.

«Если до этого дойдет каким-то образом, то, конечно, будут палить из всех информационных пушек для того, чтобы люди проголосовали в нужном виде. Хотя, в нужном виде тяжело сейчас понять, что такое нужно, что нет. Коломойский говорит о том, что Донбасс нам не нужен, пусть он уходит.

Вполне возможно, если он так решит, а мы все склоняемся к тому, что он и является кукловодом, если он так решит, то референдум состоится и состоится именно в этом направлении. Здесь нужно только понять, какие за этим стоят цели и что будет идти дальше – списание каких-то долгов, по всей вероятности, решение каких-то своих проблем, вопросов. Вероятно, это может состояться», – заявил Сосновский.