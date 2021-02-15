В Германии рассказали о компромиссах с США ради достройки «Северного потока-2»

15.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новый президент США Джо Байден заявил о необходимости восстановления сотрудничества с Европой, а потому Германии нужно начинать переговоры с Вашингтоном о возможных компромиссах, которые помогут решить проблему «Северного потока-2».

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские санкции – это, конечно, серьёзное препятствие для немецких компаний, которые участвуют в этом строительстве, но мы всегда выступали против этих санкций, мы всегда объясняли нашим американским друзьям, что этот проект в интересах всей Европы, а не только Германии.

Я думаю, будет возможность с администрацией Байдена, который выступает за восстановление сотрудничества с Европой, всё-таки, прийти к компромиссу в более широком соглашении о трансатлантическом энергетическом партнерстве. Мне кажется, что это правильный путь, и мы уверены, что проект будет достроен», – заявил немецкий эксперт.

«Выказывается предположение, что вы, например, продадите часть «Северного потока» американцам или полякам, шведам, что разрешите американцам установить некие датчики и вентили, которые позволят контролировать количество газа, которое вам поставляют через «Северный поток». Как будет выглядеть компромисс?» – спросил журналист и телеведущий Евгений Попов.

«Продажа части «Северного потока» мне кажется не очень реалистичной. Реалистичнее мне кажется предложение, которое немецкое правительство озвучило в прошлом году, что немецкое правительство будет субсидировать терминалы для импорта американского сжиженного газа, и то, что уже немецкое правительство сделало, даны гарантии энергетической безопасности Украины.

Как раз федеральное правительство очень способствовало тому, что транзитный договор Украины был продлён на следующие пять лет. Я думаю, в этом ключе может быть достигнут более всеобъемлющий компромисс», – ответил Хармс.