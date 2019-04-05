В Германии рекордно низкая безработица и не хватает рабочих рук

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Немецкие компании на волне экономического бума сталкиваются с растущей нехваткой рабочей силы, что грозит замедлить рост экономики Германии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет Bloomberg.

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Компании жалуются не только на нехватку высококвалифицированных специалистов, но и на дефицит ремесленников, медицинского персонала и даже сотрудников, которые не нуждаются в специальной подготовке. Несмотря на падение показателей безработицы, количество вакансий близко к рекордному уровню.

Нехватка кадров может способствовать росту заработной платы и, следовательно, частного потребления.

Это, наряду с сильным внутренним спросом, может быть очень долгосрочным фактором, поддерживающим увеличение доходности облигаций.

Тем не менее в ближайшей перспективе будет трудно увидеть устойчивое повышение, если экономический рост не будет значительно ускоряться, для чего необходимо восполнение дефицита рабочей силы.

По данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), безработица в Германии в феврале снизилась до 3,1% с 3,2% месяцем ранее. Это один из самых низких показателей безработицы среди европейских стран.