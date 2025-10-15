В Германии резко выросло количество украинцев, бегущих от войны

Игорь Шкапа.  
15.10.2025 15:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 267
 
Германия, Демография, Дзен, Общество, Украина


В ФРГ в 10 раз увеличилось число просителей защиты от украинских юношей в возрасте от 18 до 22 лет, которым позволили выезд из страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает немецкая газета Die Welt, указывающая, что рост произошел буквально за последние недели.

В ФРГ в 10 раз увеличилось число просителей защиты от украинских юношей в возрасте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отмена запрета на въезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению числа заявлений о защите от этой группы «примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1000 в неделю в настоящее время», – пишет газета, ссылаясь на представителя МВД страны.

Вместе с тем минувшим летом увеличилось и общее число граждан Украины, ищущих защиты в Германии.

По данным МВД ФРГ, в мае 2025 года через систему регистрации «Бесплатно» было распределено 7961 человек из Украины, по сравнению с 11 277 в августе и 18 755 в сентябре.

«В отличие, например, от просителей убежища из Сирии или Афганистана, просители убежища из Украины получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, что позволяет им немедленно получить доступ к рынку труда и социальным льготам», – пишет газета

На 4 октября 2025 года Центральный реестр иностранцев зарегистрировал в общей сложности 1 293 672 человека, бежавших в Германию с февраля 2022 года с Украины.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить