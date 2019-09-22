В Германии советуют не слушать поляков и румын

22.09.2019, Москва, Елена Острякова

Европа не имеет права требовать от Молдовы прекращения сотрудничества с Россией, поскольку он сам не вкладывается в молдавскую экономику.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто-то в Европейском Союзе, может, и будет требовать от вашей страны, чтобы она осторожничала в отношении России. Есть силы, которые вообще не хотят общаться в Евразийским экономическим союзом. Но это нонсенс. Ведь Евросоюз сам не вкладывает денег ни в Украину, ни в Белоруссию, ни в Армению. Они могли бы гораздо больше, но они не чувствуют себя здесь комфортно. Почему вам тогда не работать в ЕАЭС? Сейчас нужно вкладывать деньги в реальную экономику, и россияне на это готовы», – сказал Рар.

По его мнению, Евросоюз не будет расширяться в ближайшие годы из-за внутренних проблем, однако есть перспектива у интеграции между ЕС и ЕАЭС.

«Если вы будете разговаривать с представителями Запада (но не с поляками или румынами), то там все громче звучат призывы возвратиться к концепции Европы от Лиссабона до Владивостока. Такая концепция гениальна. Она не только романтическая, она решает проблему таких стран, как Молдова и Украина. Это страны не войдут в ЕС ближайшие 10-20 лет, а, может, и никогда, но при этом они не хотят стать полноценными членами Евразийского союза. Но новая концепция позволит им быть ассоциированными и с Европейским, и с Евразийским союзом», – сказал Рар.