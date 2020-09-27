В Германии советуют Украине не надеяться на помощь Европы

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Если бы Киев в 2014 году не рассорился с Россией, полностью понадеявшись на своих западных «партнёров», сейчас украинская экономика не была бы в столь плачевном состоянии.

Об этом в интервью блогу украинского политолога Александра Семченко заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что зря украинские элиты сделали тогда (в 2014 году – прим. ред.) односторонний неправильный выбор и полностью переключились на Запад, на сотрудничество с ЕС, и полностью забыли, что у Украины есть и восточные соседи, есть и Евразийский экономический союз, где инвестиции могли бы идти на Украину.

Но сейчас дорога к этому закрыта, к сожалению. Если бы она была открыта, то ситуация в украинской экономике на сегодняшний день была бы намного лучше, по крайней мере, что касается Востока страны», – отметил он.

Также Александр Рар подчеркнул, что в связи со вспышкой коронавируса Европа сейчас озабочена в первую очередь спасением самой себя, а не помощью таким странам, как Украина.

«Что касается ЕС, то просто нужно банально понимать, что коронавирус перемешал все карты, и ЕС сейчас будет судорожно бороться, в первую очередь, для спасения себя и своих страждущих партнёров и стран-союзников на юге Европы», – резюмировал эксперт.