27.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, ЕС, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Германии советуют Украине не надеяться на помощь Европы


Если бы Киев в 2014 году не рассорился с Россией, полностью понадеявшись на своих западных «партнёров», сейчас украинская экономика не была бы в столь плачевном состоянии.

Об этом в интервью блогу украинского политолога Александра Семченко заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется, что зря украинские элиты сделали тогда (в 2014 году – прим. ред.) односторонний неправильный выбор и полностью переключились на Запад, на сотрудничество с ЕС, и полностью забыли, что у Украины есть и восточные соседи, есть и Евразийский экономический союз, где инвестиции могли бы идти на Украину.

Но сейчас дорога к этому закрыта, к сожалению. Если бы она была открыта, то ситуация в украинской экономике на сегодняшний день была бы намного лучше, по крайней мере, что касается Востока страны», – отметил он.

Также Александр Рар подчеркнул, что в связи со вспышкой коронавируса Европа сейчас озабочена в первую очередь спасением самой себя, а не помощью таким странам, как Украина.


«Что касается ЕС, то просто нужно банально понимать, что коронавирус перемешал все карты, и ЕС сейчас будет судорожно бороться, в первую очередь, для спасения себя и своих страждущих партнёров и стран-союзников на юге Европы», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть