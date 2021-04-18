В Германии советуют Украине сосать двух маток

18.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Для украинского самостийного проекта было бы выгоднее играть роль «моста между Европой и Россией», нежели эксплуатировать поднадоевший образ «жертвы российской агрессии».

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы с самого начала Украина вела себя более умно, ввиду своего геополитического и географического положения. Как это пыталась делать Молдавия при Додоне – и работать с Евразийским экономическим союзом, получать от этого больше выгоды, торговать с Востоком, где украинское производство, как говорится, «Welcome», и гораздо лучше продавалось, чем на западных рынках, но и общаться с ЕС, который тоже открывал определенные рынки для Украины.

Тогда бы Украина в такой нейтральной, нет – двухвекторной политике, она бы выиграла. А сейчас она проигрывает, она в роли постоянной жертвы, и у нее, конечно, другого выхода нет, как говорить о новой агрессии России, чтобы её не забыли», – заявил Рар.

Он призвал Украину в неопределённом будущем вернуться к мирному сосуществованию с РФ.

«Украина имела возможность пойти по мирному и мягкому пути на Запад через дверь в ЕС, закрыв вопрос о членстве в НАТО, не раздражая Россию, а наоборот договариваясь с Россией даже в вопросах безопасности. Этот шанс не был использован. Но, думаю, что Украине лучше вернуться туда, другого пути нет. География – это судьба каждой страны, так же, как Америки, России, Китая и Украины. Поэтому, рано или поздно, это единственный путь», – уверяет Рар.