22.05.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, НАТО, Политика, Польша, США
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В Германии торжествует антиамериканизм – польские СМИ


Польские СМИ недовольны  недавним заявленим посла США в Варшаве, предположившего, что американские ядерные ракеты могут быть передислоцированы из Германии на польскую территорию.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, влиятельная польская газета Rzeczpospolita обижается, что вопрос возможной передисклокации ядерного оружия решают без участия Варшавы.

«Нельзя позволять относиться к Польше как к члену НАТО второго сорта. Мы состоим в альянсе уже 21 год, но до сих пор слышим, что у нас нельзя делать то, что в Германии, Италии или Бельгии, поскольку это рассердит Россию», – возмущаются авторы статьи.

В качестве причин, по которым немцы хотят отказаться от американского атомного оружия, польские СМИ называют непростые отношения между Берлином и Вашингтоном.

«В Германии торжествует антиамериканизм, – приходит к выводу Rzeczpospolita. – Благодарность в отношении Америки, которая в самые сложные моменты холодной войны защищала немцев и позволила им добиться экономического процветания, испытывают уже только представители старшего поколения политиков. Те же самые немецкие круги, которые питают отвращение к американскому ядерному оружию, выступают за отмену санкций в отношении России, а также изо всех сил продвигают (и продвигали) строительство «Северных потоков».

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