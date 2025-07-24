В Германии требуют засекретить тендеры бундесвера из-за «российской угрозы»
Политики в Германии подняли шум из-за того, что военное ведомство по-прежнему публикует в открытом доступе данные тендеров, например, на закупку оборудования, необходимого для проведения учений, что позволяет России отслеживать секретную информацию.
«Мы снова преподносим России конфиденциальные данные по критическим и связанным с безопасностью вопросам на блюдечке с голубой каемочкой. Эта халатность ставит под угрозу не только наших солдат, но и наши страны-партнёры, а также альянс НАТО», – цитирует Tagesschau военного эксперта Родериха Кизеветтера.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Издание приводит пример:
«Инцидент, произошедший практически одновременно с тендером Бундесвера на поставку оборудования для Федеральной полиции: в конце июня в штаб-квартире спецподразделения GSG 9 в Санкт-Августине под Бонном вспыхнул пожар, предположительно вызванный технической неисправностью трансформаторного отсека. В результате электроснабжение элитных полицейских сил было прервано».
Агнешка Брюггер, заместитель лидера фракции Партии зеленых в Бундестаге, сокрушается:
«Можно только развести руками, когда видишь, насколько легкодоступной остается информация, имеющая отношение к безопасности».
Накануне Мартина Розенберг, глава военной контрразведки (BAMAD) бундесвера, предупредила:
«Речь идёт о резком росте случаев шпионажа и гибридных мер. Подход становится более масштабным и агрессивным. Не секрет: Германия, как логистический центр для переброски войск НАТО и как активный партнёр НАТО, находится под прицелом иностранных разведок».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: