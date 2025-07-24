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Политики в Германии подняли шум из-за того, что военное ведомство по-прежнему публикует в открытом доступе данные тендеров, например, на закупку оборудования, необходимого для проведения учений, что позволяет России отслеживать секретную информацию.

«Мы снова преподносим России конфиденциальные данные по критическим и связанным с безопасностью вопросам на блюдечке с голубой каемочкой. Эта халатность ставит под угрозу не только наших солдат, но и наши страны-партнёры, а также альянс НАТО», – цитирует Tagesschau военного эксперта Родериха Кизеветтера.

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Издание приводит пример:

«Инцидент, произошедший практически одновременно с тендером Бундесвера на поставку оборудования для Федеральной полиции: в конце июня в штаб-квартире спецподразделения GSG 9 в Санкт-Августине под Бонном вспыхнул пожар, предположительно вызванный технической неисправностью трансформаторного отсека. В результате электроснабжение элитных полицейских сил было прервано».

Агнешка Брюггер, заместитель лидера фракции Партии зеленых в Бундестаге, сокрушается:

«Можно только развести руками, когда видишь, насколько легкодоступной остается информация, имеющая отношение к безопасности».

Накануне Мартина Розенберг, глава военной контрразведки (BAMAD) бундесвера, предупредила: