В Германии требуют засекретить тендеры бундесвера из-за «российской угрозы»

Михаил Рябов.  
24.07.2025 13:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика


Политики в Германии подняли шум из-за того, что военное ведомство по-прежнему публикует в открытом доступе данные тендеров, например, на закупку оборудования, необходимого для проведения учений, что позволяет России отслеживать секретную информацию.

«Мы снова преподносим России конфиденциальные данные по критическим и связанным с безопасностью вопросам на блюдечке с голубой каемочкой. Эта халатность ставит под угрозу не только наших солдат, но и наши страны-партнёры, а также альянс НАТО», – цитирует Tagesschau военного эксперта Родериха Кизеветтера.

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Политики в Германии подняли шум из-за того, что военное ведомство по-прежнему публикует в открытом...

Издание приводит пример:

«Инцидент, произошедший практически одновременно с тендером Бундесвера на поставку оборудования для Федеральной полиции: в конце июня в штаб-квартире спецподразделения GSG 9 в Санкт-Августине под Бонном вспыхнул пожар, предположительно вызванный технической неисправностью трансформаторного отсека. В результате электроснабжение элитных полицейских сил было прервано».

Агнешка Брюггер, заместитель лидера фракции Партии зеленых в Бундестаге, сокрушается:

«Можно только развести руками, когда видишь, насколько легкодоступной остается информация, имеющая отношение к безопасности».

Накануне Мартина Розенберг, глава военной контрразведки (BAMAD) бундесвера, предупредила:

«Речь идёт о резком росте случаев шпионажа и гибридных мер. Подход становится более масштабным и агрессивным. Не секрет: Германия, как логистический центр для переброски войск НАТО и как активный партнёр НАТО, находится под прицелом иностранных разведок».

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