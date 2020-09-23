В Германии убеждены, что «Северному потоку-2» пока ничего не угрожает

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Германский политикум в большинстве своём выступает за сохранение хороших отношений с Россией и не намерен прогибаться под США по вопросу окончания строительства проекта «Северный поток-2».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние недели в Германии и Европе идут споры между моралистами, потому что нельзя забывать, что Навальный здесь, в Германии, и он присутствует в общественной жизни, и люди за него болеют. С другой стороны – разум, люди, которые говорят: «Что мы делаем, нельзя разрушать отношения с Россией».

Приведу пример: вице-канцлер Германии, возможный будущий канцлер от «Социал-демократической партии Германии», несколько часов назад выступил и сказал: «Северный поток-2» будет достроен, отстаньте от него, это коммерческий проект, а не политический». Пять премьер-министров всех земель Восточной Германии выступили за постройку «Северного потока-2».

Единственный, кто громко выступает против этого в Германии, это «Партия Зелёных», но они не в правительстве. Правда, в следующем году на выборах в Бундестаг у них хороший шанс пройти вместе с партией «Христианские Демократы» в коалиционное правительство. К тому времени «Северный поток-2» может оказаться в опасности, а сейчас нет», – рассказал Рар.

Также политолог подчеркнул, что Запад ввёл бы санкции, но так как Навальный не умер, эта история скоро может сойти с политической повестки.

«Чего мы должны в кавычках бояться – это американских санкций, они, конечно, могут сейчас навредить «Северному потоку-2». Но Германия стоит на тех позициях, что мы не дадим американцам решать наши энергетические вопросы и проблемы.

Тем более, я подчёркиваю, что всё было бы гораздо хуже, и санкции были бы введены, и может, какие-то судебные разбирательства начались бы, если бы Навальный серьёзно заболел или умер, а поскольку он выздоравливает, эта история скоро может сойти с политической арены», – заключил Рар.