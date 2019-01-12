В Германии умер нацистский преступник с украинскими корнями

12.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В Германии умер последний нацистский преступник, депортированный из США, 95-летний охранник польского концлагеря «Травники» Якив Палий.

Об этом сообщает канал OstWest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Палий после войны спокойно жил в районе Нью-Йорка Куинс, американские полицейские выявили его лишь в 1993-м, а лишили гражданства США нациста только спустя 10 лет.

«В 2003-м году его лишили американского гражданства, то есть, была открыта дорога к депортации, но, поскольку ни Германия, ни Польша, ни другие страны не согласились принять его, Палий продолжал жить в квартире двухэтажного дома из красного кирпича. Дипломатические усилия – и полтора года назад он, все-таки, был депортирован в Германию. Немецкие следователи, тем не менее, сочли, что свидетельств его преступлений недостаточно, чтобы выдвинуть официальные обвинения», – говорится в сообщении.