//exit;
12.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
История, Украина
Просмотров:

В Германии умер нацистский преступник с украинскими корнями

В Германии умер последний нацистский преступник, депортированный из США, 95-летний охранник польского концлагеря «Травники» Якив Палий.

Об этом сообщает канал OstWest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Палий после войны спокойно жил в районе Нью-Йорка Куинс, американские полицейские выявили его лишь в 1993-м, а лишили гражданства США нациста только спустя 10 лет.

«В 2003-м году его лишили американского гражданства, то есть, была открыта дорога к депортации, но, поскольку ни Германия, ни Польша, ни другие страны не согласились принять его, Палий продолжал жить в квартире двухэтажного дома из красного кирпича. Дипломатические усилия – и полтора года назад он, все-таки, был депортирован в Германию. Немецкие следователи, тем не менее, сочли, что свидетельств его преступлений недостаточно, чтобы выдвинуть официальные обвинения», – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть