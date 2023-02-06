В Германии упростят депортацию просителей убежища. Украинцам приготовиться

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Правительство Германии объявило об ужесточении политики предоставления убежища. Речь об упрощении и ускорении депортации лиц, которым было отказано в убежище, сообщил 5 февраля немецкий правительственный портал Deutsche Welle (DW).

Через некоторое время этот механизм может быть использован и по отношению к гражданам Украины, которые пока имеют в Германии статус временной защиты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канцлер Олаф Шольц призвал к более последовательной депортации тех, кому не было предоставлено убежище в Германии.

«Если Германия гарантирует защиту преследуемым людям, то те, кто не может претендовать на эту защиту, должны вернуться на родину», – заявил он.

Канцлер напомнил, что для этого страны происхождения должны принять своих депортированных граждан. Эта дискуссия идет в Германии уже давно.

«Часто это проблема. И именно этим вопросом мы должны сейчас решительно заняться», – подчеркнул Шольц.

Германия хочет взять под контроль нелегальную иммиграцию посредством «миграционных соглашений» с третьими странами. Уполномоченный правительства ФРГ по миграции Иоахим Штамп подчеркивает:

«Люди не должны садиться в утлые лодки на Средиземном море или перелазить через заборы из колючей проволоки только для того, чтобы оказаться здесь в рамках системы, которая на них не распространяется, потому что их не преследуют в их собственной стране».

Пока что это не касается граждан Украины, прибывших в ФРГ после начала СВО, поскольку они имеют специальный статус «временной защиты», который продлевается каждые несколько месяцев.

Однако рано или поздно украинцы, которые решат остаться в Германии, вынуждены будут обращаться за полноценным статусом беженца – с рассмотрением каждого случая отдельно, а не просто на основании гражданства Украины. И тогда те, кто такого статуса не получит (например, имеющие жильё вне зоны боевых действий), будут оперативно депортированы на Украину.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Германия приняла более миллиона беженцев с Украины.