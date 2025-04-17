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Вопреки потугам русофобствующих политиков, народ Германии хочет мира и торговли с Россией.

Об этом в интервью журналистке Марине Закамской заявил немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что не так много людей в политике решаются на такое [выступать за диалог с Россией], потому что они все еще хотят зарабатывать деньги и быть вовлеченными, хотят быть значимыми, они не осмеливаются заявить о себе. У простых же людей совершенно другое мнение. Они говорят, что нам в Европе (а Россия принадлежит к Европе) не нужны конфликты, особенно между Германией и Россией», – сказал Бисмарк.

Он пожаловался, что сторонников сотрудничества с Россией административно и судебно преследуют и блокируют в соцсетях.