В Германии заговорили о бесполетной зоне над Украиной

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Немецкая газета FAZ сообщает: в Берлине обсуждают фактически бесполетную зону над западом Украины путем привлечения систем ПВО на территории Польши и Румынии для защиты неба в западной части Незалежной.

Такое развитие не исключают представители ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (СДП) и «Союза 90»/Зеленые».

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По данным издания идея сбивать над Западом Украины российские летательные аппараты с использованием размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, управляемых военнослужащими НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге и генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнриху Браусу.

По мнению Ланге, это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону в ширину до 70 километров. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Агнешка Бруггер из партии «Зеленые» считает верным «разместить системы противовоздушной обороны на границах соседних с Украиной государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины».

Депутат от СДПГ Шольца Маркус Фабер отмечает, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому необходимо гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

«В таких условиях я считаю привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной возможным», – считает он.