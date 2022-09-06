В Германии закрываются предприятия, пережившие Вторую мировую – местный блогер

Инфляция в Германии и рост цен на энергоресурсы приводит к тому, что в стране останавливается традиционное производство, пережившее Вторую мировую войну.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил немецкий блогер Сергей Фильберт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фильберта, с полок супермаркетов исчезает даже «Кока-Кола», которая благодаря западной пропаганде стала неотъемлемой частью похода в ресторан, – ее просто не могут позволить себе немецкие покупатели.

«Я в 20 лет приехал сюда, на заработки. Мы тогда, когда ходили в магазин, на 50 евро можно было на троих закупиться на, минимум, полнедели. Была полная тележка. Сейчас на 50 евро вы закупитесь в том же магазине, именно цены сейчас подросли, некоторые на 40% на продукты, вы получите на дне тележки (товара). Я бы сказал, что за 20 лет жизнь подорожала раза в четыре, а зарплаты никуда не выросли, наоборот, только налоговое обложение выросло… Сейчас просто листаешь ленту в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, – авт.), я подписан на многие издания, – это традиционное производство закрылось, например, фарфор, доменные печи останавливаются, это предприятие ушло. То есть, предприятия, которые пережили даже войну, сейчас уже закрылись из-за того, что просто по себестоимости они понимают, что их продукт покупать не будут. Потому что, конечно, многие продукты здесь являлись продуктами роскоши, то есть, их покупали, потому что были деньги. Побрякушки какие-то или вкусности. Сейчас, в первую очередь, от них отказываются. Яркий пример тому, что товары настолько становятся дорогими, что их не будут покупать, откажутся, в первую очередь, например, здесь большая торговая сеть «Рэвэ» – теперь у нее проблемы с «Кока-Колой», потому что «Кока-Кола» подняла цены на столько, что торговая сеть понимает, что ее никто не будет покупать. И они отказались от закупок «Кока-Колы». Казалось бы, продукт, который здесь американцы продвинули, без которого невозможно представить поход в ресторан», – рассказал Фильберт.