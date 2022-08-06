В Германии запретили проводить украинскую пропагандистскую выставку

Выставку оружия, которое уничтожили ВФУ, запретили проводить в Германии, потому что многие европейцы уже не хотят сопереживать украинцам.

Об этом на брифинге в Киеве заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть трудности, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе на примере выставки, которая проходит сейчас в Европе – выставка оружия россиян, которое мы уничтожили. Сейчас она проводится по Европе. Во многих европейских городах она прошла очень влиятельно и стала серьезным событием. Но мы видим вчера информацию, что Германия запретила проведение этой выставки у себя. Расскажите, с какими трудностями сталкиваетесь?» – попросила модератор.

«Есть такие трудности, есть утомлённость от войны, о которой мы все знаем? с одной стороны. С другой, европейцы не хотят видеть то, что неприятно и то, что вызывает не эстетическое восхищение, а сопереживание и понимание сложности, критичности ситуации. Мы часто слышали отказы, что это через-чур политический контекст, и они отказываются от этого.

Нужно говорить языком, понятным европейцам. Да, мы должны вплетать свой контекст, мы должны настаивать на важности нашего вопроса и помощи Украине оружием в первую очередь, потому что мы защищаем не только своих граждан, но и безопасность всей Европы. С другой стороны, мы должны понимать, что надолго нам этой повестки не хватит», – констатировала Григоренко.