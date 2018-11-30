В Германии заявили, что Украина хочет втянуть Запад в войну с Россией

30.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Украина пытается добиться начала войны между Западом и Россией, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы втянуться в войну из-за Украины. Украина пытается добиться именно этого», – сказал он в интервью N-TV.de, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом Габриэль не поддерживает и российскую сторону. «Тем не менее, конечно, и то, что там было сделано российским правительством, не соответствует международному праву».

«Поэтому я думаю, что это правильно, что канцлер Германии будет стремиться вернуть стороны к нормальным отношениям. Это будет достаточно сложно», – признал дипломат.

«У нас есть хороший пример в прошлом, когда война угрожала перерасти в Восточной Украине. Там были Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, которые препятствовали этой эскалации. Так что это уже возможно. Но у нее (Меркель, – ред.) нет средств давления, нет жестких инструментов. Она может полагаться только на разум всех участников. Она это делает. И говорить в настоящее время – самое главное, что мы должны сделать», – считает Габриэль.

«Противостояние последних лет нам не помогает. Мое предложение всегда было: давайте сделаем миссию голубых касок в Восточной Украине. Она должна быть вооружена. Когда миссия убедится, что, наконец, наступит перемирие, что тяжелое оружие будет отведено, тогда можно начать снижать санкции», – добавил он.

«Обе стороны несут ответственность за это. Это не так, что только одна сторона виновата», – подчеркнул немецкий дипломат.

«Запад, как европейцы и американцы, должен говорить с русскими, чтобы эскалация закончилась», – резюмировал экс-глава МИД Германии.