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08.09.2021 18:16 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Арктика, Дзен, Общество, Политика, Россия
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В героической гибели главы МЧС РФ усмотрели политику

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб сегодня, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника,...

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб сегодня, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника, который тоже скончался от травм после падения с высоты.

Трагедия произошла на озере Лама примерно в 120 км от Норильска, где Мельник снимал свой новый фильм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», – написала в своем телеграм-канале руководитель телекомпании RT Маргарита Симоньян.

«Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», – говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной родным Евгения Зиничева

«Погиб наш товарищ, коллега, погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни – профессиональным, высоко ответственным, очень преданным своему делу человеком. Нам его будет очень не хватать», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Евгений Зиничев, когда он был телохранителем Путина (справа от экс-супруги президента)

Однако не всех устроила героическая версия гибели Зиничева. Либеральный телеканал-иноагент «Дождь» счел необходимым напомнить, что министр начинал свою службу в КГБ, назвав свой материал «Адъютант Путина».

«Зиничев — выходец из спецслужб. С 1987 года он служил в КГБ, а после распада СССР продолжил службу в ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев состоял в личной охране президента и был адъютантом Путина», – сообщает «Дождь».

«Погиб один из очень близких к В. В. Путину людей. Генерал Зиничев таки правильно знал, кого и чего бояться (а кого/чего – нет). Норильск же превращается в какой-то мистический источник катастроф. Станет ли новым главой МЧС РФ другой бывший адъютант президента России, столь же доверенный?», – написал либеральный политолог Станислав Белковский, намекая на то, что новым главой МЧС станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

К либеральным конспирологам присоединился бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Чрезвычайно подозрительная смерть… Этот человек (еще один бывший охранник Путина) считался одним из возможных “кандидатов в преемники”. Сам факт неожиданной гибели этого физически сильного и очень крепкого (даже не только для своих лет) человека, да еще с такой „историей“ — в любом случае экстраординарен», – утверждает он.

«Гибель Евгения Зиничева – трагедия не только человеческого масштаба. Это политическая трагедия, простите. Это был очень хороший человек и перспективный политик», – высказался политолог Алексей Мухин.

Военный корреспондент Александр Коц считает подобную конспирологию неуместной.

«Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев – из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до, и кем он был до. Важно – как он погиб. Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по схеме «жизнь спасаемого превыше всего». И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе», – написал Коц.

Маргарита Симоньян оценила поспешных консирологов гораздо жестче.

«Коллективный обитатель как отечественных, так и небратских фейсбуков не смог бы даже поговорить с человеком из этой обоймы. Потому что языка такого не знает. И погиб Зиничев как в назидание всей той швали, которая уже начала свой гопак на его костях. Его смерть как будто говорит им: «Смотрите, негодники, как на самом деле устроен мир. Какие в нем есть люди. Какие в нем министры. Какое в нем «ближайшее окружение». Какие в нем силовики». Но и смерть говорит с ними зря. Языка-то они не знают», – написала она.

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