В героической гибели главы МЧС РФ усмотрели политику

08.09.2021 18:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб сегодня, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника, который тоже скончался от травм после падения с высоты.

Трагедия произошла на озере Лама примерно в 120 км от Норильска, где Мельник снимал свой новый фильм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», – написала в своем телеграм-канале руководитель телекомпании RT Маргарита Симоньян.

«Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», – говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной родным Евгения Зиничева

«Погиб наш товарищ, коллега, погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни – профессиональным, высоко ответственным, очень преданным своему делу человеком. Нам его будет очень не хватать», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Евгений Зиничев, когда он был телохранителем Путина (справа от экс-супруги президента)

Однако не всех устроила героическая версия гибели Зиничева. Либеральный телеканал-иноагент «Дождь» счел необходимым напомнить, что министр начинал свою службу в КГБ, назвав свой материал «Адъютант Путина».

«Зиничев — выходец из спецслужб. С 1987 года он служил в КГБ, а после распада СССР продолжил службу в ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев состоял в личной охране президента и был адъютантом Путина», – сообщает «Дождь». «Погиб один из очень близких к В. В. Путину людей. Генерал Зиничев таки правильно знал, кого и чего бояться (а кого/чего – нет). Норильск же превращается в какой-то мистический источник катастроф. Станет ли новым главой МЧС РФ другой бывший адъютант президента России, столь же доверенный?», – написал либеральный политолог Станислав Белковский, намекая на то, что новым главой МЧС станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

К либеральным конспирологам присоединился бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Чрезвычайно подозрительная смерть… Этот человек (еще один бывший охранник Путина) считался одним из возможных “кандидатов в преемники”. Сам факт неожиданной гибели этого физически сильного и очень крепкого (даже не только для своих лет) человека, да еще с такой „историей“ — в любом случае экстраординарен», – утверждает он. «Гибель Евгения Зиничева – трагедия не только человеческого масштаба. Это политическая трагедия, простите. Это был очень хороший человек и перспективный политик», – высказался политолог Алексей Мухин.

Военный корреспондент Александр Коц считает подобную конспирологию неуместной.

«Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев – из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до, и кем он был до. Важно – как он погиб. Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по схеме «жизнь спасаемого превыше всего». И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе», – написал Коц.

Маргарита Симоньян оценила поспешных консирологов гораздо жестче.

«Коллективный обитатель как отечественных, так и небратских фейсбуков не смог бы даже поговорить с человеком из этой обоймы. Потому что языка такого не знает. И погиб Зиничев как в назидание всей той швали, которая уже начала свой гопак на его костях. Его смерть как будто говорит им: «Смотрите, негодники, как на самом деле устроен мир. Какие в нем есть люди. Какие в нем министры. Какое в нем «ближайшее окружение». Какие в нем силовики». Но и смерть говорит с ними зря. Языка-то они не знают», – написала она.