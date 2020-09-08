В «Гидропарке» переломали кости крымскому экстремисту, отданному Украине по обмену

08.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отправленный по обмену в Киев «жертва путинского режима», крымский нацик Владимир Балух, ночью, после празднования годовщины возвращения, поступил в больницу с многочисленными травмами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух…

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из ПКиО «Гидропарк». Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты», – говорится в сообщении.

О произошедшем сообщил «побратим» Балуха, также освобождённый по обмену, называющий себя режиссёром террорист Олег Сенцов.

«Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжёлое. Подробности выясняются», – написал Сенцов у себя в «Facebook».

Он добавил, что «Володя устал», у него сломана рука и ключица, однако угрозы жизни нет.

Кроме того, вчера, 7 сентября, ещё один «побратим» пострадавшего Роман Сущенко, который собирается участвовать в местных выборах от партии «Европейская Солидарность», опубликовал фото, на котором он и другие, вернувшиеся на Украину по обмену украинские преступники, собрались в годовщину освобождения из плена. Среди них был и Владимир Балух.

«Собрались с собратьями. Поздравили со вторым днем ​​рождения друг друга. Вспомнили, что было год назад. Обменялись планами, мечтами и рукопожатиями. Мы вместе, несмотря на все!» – прокомментировал Сущенко фотографию в «Facebook».

Также подняли шум и откровенные порохоботы. Украинский пропагандист, бывший депутат Верховной рады Сергей Высоцкий увидел в произошедшем возможность теста на вшивость президента Зеленского, насколько в его правительстве готовы объективно расследовать преступление против своего оппонента.

«Я допускаю здесь бытовой конфликт, при всём уважении к пану Владимиру, я его уважаю. Но говорить об обстоятельствах дела и происшествия, когда нет фактажа, я не буду на себя брать такой смелости.

Но тестом будет другое. Понимаете, закон один на всех, правопорядок, защита и безопасность – одна на всех. Это будет тест для персонифицированной власти Зеленского, который не воспринимает критику, насколько она сможет подняться перед собой и честно, объективно, быстро выяснить все обстоятельства и расследовать преступление против человека, который его критикует. Против человека, который, несмотря на освобождение, является оппонентом Зеленского», – завил Высоцкий в эфире телеканала «Прямой».

В ходе той же телепрограммы высказался знаменитый порохобот Мирослав Гай.

«Избиение такого человека, как Балух, даже если у него бытовой характер, это уже политика. Это известный человек, бывший политзаключённый, человек, за судьбу которого переживала вся Украина, соответственно, это уже так или иначе политика.

Не хотелось бы спекулировать, потому наши друзья пытались дозвониться до Балуха, узнать, не нужна ли ему какая-то поддержка, но он не берёт трубку. Скажу более, даже не все его друзья знают о том, что произошло. Когда пытались позвонить, выяснить, что произошло, большинство друзей даже на в курсе этого дела», – рассказал Гай.

Также он заявил, что ничего не знает о каких-либо угрозах в адрес Балуха.

«Но могу подтвердить, что пан Владимир очень интеллигентный, взвешенный человек, который не позволял себе в компании обидных ругательств даже в отношении своих поработителей-русских и против страны-агрессора. Надеюсь, что это дело будет расследовано, но не так, как обычно», – добавил порохобот.