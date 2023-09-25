В главной синагоге Украины устроили праздник и танцы по случаю гибели ВСУшников

Игорь Шкапа.  
25.09.2023 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


При непосредственном участии украинских военных в главную синагогу Киева на днях внесли новый свиток Торы, созданный на средства меценатов из США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает сайт Еврейской конфедерации Украины, которую возглавляет Борис Ложкин, экс-глава администрации президента Украины Петра Порошенко.

При непосредственном участии украинских военных в главную синагогу Киева на днях внесли новый свиток...

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Указывается, что свиток был внесен под так называемым семейным балдахином в сопровождении музыкантов и членов еврейской общины. Балдахин несли иудеи – военнослужащие ВСУ.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх заявил, что этот свиток Торы был написан в память о воинах, погибших за Украину во время войны.

«Евреи собрали средства среди общины в Соединенных Штатах, чтобы поддержать еврейскую общину Украины, а также в память о тех воинах, которые погибли на фронте. Это не война между русской и украинской армиями. Это война против народа», – заявил Блайх.

В анонсе этого события организаторы обещали «праздничную атмосферу, музыку и танцы».

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