В главном вузе Крыма обнаружили заукраинских «ждунов»

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Главный университет Крыма, носящий имя Владимира Вернадского, оказался в центре скандала с заукраинскими «ждунами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сначала в социальных сетях появились снимки в вышиванке и заставка с флагом Украины на странице преподавателя кафедры немецкой филологии Крымского федерального университета Дарьи Иваницкой – дочери депутата Сакского городского совета от «Единой России» Валентина Иваницкого. А после оказалось, что супруга ректора КФУ Андрея Фалалеева, уроженка Львова и профессор филиала МГУ в Севастополе Зоряна Герасимчук в августе прошлого года выехала в Турцию и обратно в Крым не вернулась. Обе истории на своем канале «Крымский смерш» опубликовал блогер и военный волонтер Александр Талипов.

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Дарья Иваницкая сразу после публикации аккаунты в социальных сетях удалила. Формально, с точки зрения закона, криминала в публикациях не было – заставка с флагом Украины и надписью «Все буде добре» 24 августа 2014 года и поздравление с Днем вышиванки, который на Украине отмечают в третий четверг мая.

Хотя, конечно, подобные фото и коллажи на странице преподавателя КФУ смотрятся минимум неуместно, а с учетом отцовского статуса активного члена Единой России и директора уникального предприятия по добыче лечебной грязи из Сакского озера ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС» и вовсе нелепо, если только публичная позиция дочери сознательно не идет в пику карьере отца.

По супруге ректора КФУ Фалалеева ситуация совсем запутанная. Еще до 2018 года Зоряна Герасимчук была проректором Луцкого национального технического университета на Западной Украине, являлась доверенным лицом Юлии Тимошенко на выборах президента Украины. Но как только муж получил пост ректора крымского вуза в августе 2017 года, подала в суд на получение российского гражданства по статусу супруги гражданина РФ и, более того, трудоустроилась на кафедру управления Севастопольского филиала МГУ.

Собственно, в этом тоже нет ничего криминального, если бы не один факт – в августе 2022 года госпожа профессор и доктор экономических наук рванула в Сочи, а оттуда вылетела в Турцию, и в Россию не вернулась. Но продолжает числится преподавателем севастопольского вуза.

Что касается самого Фалалеева и его отношения к главному вузу Крыма, то у профессорско-преподавательского состава по этому поводу есть много слов, но они по большей части не печатные. Бывшие студенты, заходя в альма-матер, диву даются – как можно за короткий промежуток времени угробить университет, довести его до состояния разрухи, чтобы, пользуясь федеральным статусом, истребовать средства на капитальный ремонт.

К слову, именно при Фалалееве у администрации КФУ возникла идея сделать платным вход в ботанический сад им. Багрова, бывший городской Воронцовский парк, который вуз получил в свое распоряжение в 2004 году.