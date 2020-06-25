«В глазах у него была злость»: Путин на параде напугал Чалого

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может напасть на Украину с территории Крыма. Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, угроза полномасштабной войны России и Украины с годами не снизилась.

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«Только сила, сильная позиция, уверенность может пресечь дальнейшую эскалацию и полномасштабную войну. У нас и далее идет реальная, я могу это подтвердить, угроза полномасштабной войны, по крайней мере, региональной, атаки со стороны юга. Она никуда не делась», – заявил Чалый.

По мнению экс-посла, недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что республиками бывшего СССР вышли из союза, прихватив исторические русские земли, – это посыл Западу о необходимости раздела Украины.

«В глазах у него была злость, это было видно. Это был месседж, который он внутри держит. Какой месседж? Если вы не садитесь со мной решать об Украине, как делить Европу фактически, центр географический Европы, тогда я имею инструменты – вот, парад, смотрите, вот мое оружие, вот я бряцаю оружием», – поделился опасениями Чалый.