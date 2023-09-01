В глазах Запада Россия нерушима и вечна – Огрызко

Вадим Москаленко.  
01.09.2023 13:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Страны западного блока воспринимают Россию как неизменное государство, которое не может и не должно развалиться на множество частей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока воспринимают Россию как неизменное государство, которое не может и не должно...

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«В голове у наших западных партнёров есть такой стандарт, что Россия неизменная, вечная, что она такая, какая есть, и её нельзя по-другому воспринимать. Она была, есть, и будет.

И сегодня на Западе тоже не хотят развала РФ, потому что она была, есть, и будет. Это просто стереотип мышления, и некоторые элементы, которые такое мышление подпитывают. Это ядерное оружие и тотальная гражданская война, неподконтрольность ситуации от Калининграда до Владивостока.

Я недавно разговаривал с одним высокопоставленным дипломатом, и он мне сказал приблизительно следующее: «У нас на Западе политика реактивная, мы реагируем на происходящее там и сям, и думаем, как действовать дальше». Это ключевое в позиции наших западных партнёров: они смотрят, наблюдают, не влияют, а только реагируют», – сказал Огрызко.

Его слова подтвердил украинский политолог Сергей Сумленный, рассказавший, что для жителей Германии Россия куда ближе какой-то непонятной Украины.

«Идея [развала России] не продаётся в Германии. Российская государственность через немецкую оптику намного более дорогая и важная, чем жизни украинцев, которых убивает Россия. Их просто игнорируют», – возмутился политолог.

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