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Страны западного блока воспринимают Россию как неизменное государство, которое не может и не должно развалиться на множество частей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В голове у наших западных партнёров есть такой стандарт, что Россия неизменная, вечная, что она такая, какая есть, и её нельзя по-другому воспринимать. Она была, есть, и будет. И сегодня на Западе тоже не хотят развала РФ, потому что она была, есть, и будет. Это просто стереотип мышления, и некоторые элементы, которые такое мышление подпитывают. Это ядерное оружие и тотальная гражданская война, неподконтрольность ситуации от Калининграда до Владивостока. Я недавно разговаривал с одним высокопоставленным дипломатом, и он мне сказал приблизительно следующее: «У нас на Западе политика реактивная, мы реагируем на происходящее там и сям, и думаем, как действовать дальше». Это ключевое в позиции наших западных партнёров: они смотрят, наблюдают, не влияют, а только реагируют», – сказал Огрызко.

Его слова подтвердил украинский политолог Сергей Сумленный, рассказавший, что для жителей Германии Россия куда ближе какой-то непонятной Украины.

«Идея [развала России] не продаётся в Германии. Российская государственность через немецкую оптику намного более дорогая и важная, чем жизни украинцев, которых убивает Россия. Их просто игнорируют», – возмутился политолог.