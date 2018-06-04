04.06.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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В год юбилея еврейской резни еврейская организация стала спонсором конкурса имени участника УПА

Еврейская организация «Шиурей Тора Любавич» стала меценатом Конкурса знатоков украинского языка им. Петра Яцыка.

В частности, руководитель представительства «Шиурей Тора Любавич» в Австрии Диана Коломойцева вручила премии пятерым победителям конкурса на сцене киевского театра им. Франка.

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«Выступая перед представителями киевской и украинской интеллигенции, деятелями украинского национального возрождения, депутатами разного уровня, педагогами и участниками конкурса Диана Коломойцева провела исторические параллели между судьбами двух народов – украинского и еврейского, которые на протяжении многовековой истории подвергались притеснениям и гонениям со стороны иных народов, что выражалось в различных формах, начиная от запретов языка, традиций, вероисповедания, и вплоть до физического уничтожения», – сообщает сайт еврейской общины.

При этом не уточняется, имелось ли ввиду физическое уничтожение евреев украинскими националистами в Бабьем яре или поддержка еврейской организацией конкурса просто приурочена в этом году к официальному празднованию 250-летия Колиивщины (первых и самых кровавых еврейских погромов на Украине).

Судя по тому, что конкурс носит имя бывшего члена УПА, канадского бизнесмена Яцыка, не исключено, что участие «Шиурей Тора Любавич» в прославлении его имени – дань уважения к отцам-основателям УПА. В частности, к Ярославу Стецько провозгласившему: «Москва и жидовство — это самые большие враги Украины… Поэтому стою на позициях истребления жидов и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации жидовства (исключая ассимиляцию и т. д.)».

Данный документ опубликовала известный исследователь деяний “героев” Украины Мирослава Бердник. Как показала история УПА, прописанная в нём доктрина успешно применялась членами УПА вплоть до 1945 года.

«Однако не только грустное прошлое объединяет наши два народа, – подчеркнула Диана Коломойцева – в настоящем мы плечом к плечу сражаемся за мирное и счастливое будущее».

Судя по бурным аплодисментами украинских неонацистов, собравшихся на награждение, имелось в виду сражение с современным «агрессором», который в свое время спас евреев как от Колиивщины, так и от гитлеровско-оуновско геноцида.

Известная борцыца с русскоязычными кассиршами и проводницами Лариса Ницой написала о Коломойцевой в Фейсбуке: «Вчера я познакомилась с невероятной девушкой… Она выступала со сцены перед огромным собранием и говорила: «Наши народы похожи. Нас гнали и преследовали, нас мучили Голодомором и Холокостом. Мы оба возрождаем свой язык ». Эта девушка – еврейка… Благодарю Вас, Диана. Вы вернули мне тот идеальный образ евреев, который я себе намечтала еще в детстве. Вы вернули мне надежду, что не все евреи в Украине ненавидят украинский, нашу культуру, язык, и не все волоком тянут нас назад в “русский мир”».

Коломойцева и Ницой