21.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Д.Б., Москва, Оппозиция, Политика, Россия
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В годовщину Евромайдана в центр Москвы вышли ковидо-диссидентки с кастрюлями


Группа женщин с кастрюлями и половниками пришла на Пушкинскую площадь в центре Москвы в рамках акции в поддержку протестов в Хабаровске. Они заявили, что представляют организацию «Женщины-матери планеты Земля» и просят не трогать их детей.

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«Мы хотим, чтобы этот звук долетел до Вселенной», – сказала из женщин, колотящая в кастрюлю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы разъяренные тигрицы», – добавила другая.

По ее словам в российских школах создана «фашистская среда». Она считает коронавирус частью «мирового заговора, которым управляет наше правительство», а тестирование на этот вирус – кампанией по сбору ДНК. Все прививки, которые делаются в России, она считает «странными» и вторгающимися в «биополе нашего организма».

«Наша сила в нашей биологической значимости», – подытожила пикетчица.


В финале женщины включили песню «Бухенвальдский набат» и принялись ей подпевать, колотя в кастрюли.

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