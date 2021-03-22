В годовщину Хатыни марионетка Тихановская почтила память польского мятежника против России

22.03.2021, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская почтила сегодня, в день 77-й годовщины Хатынской трагедии, память Винцента Калиновского – поляка, возглавлявшего антироссийский мятеж в 19-м веке.

Об этом в своем телеграмм-канале на белорусском языке сообщил советник Тихановской по международным делам Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Лидер белорусской нации» вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и спикером литовского парламента Викторией Чмилите возложила цветы к месту казни Калиновского. Напомним, Тихановская не скрывает, что жилье и охрану ей предоставляют бесплатно власти Литвы.

Своим поступком Тихановская доказала правоту президента Белоруссии Александра Лукашенко, который вчера после всебелорусской молитвы в память о жертвах Хатыни назвал заблудшими оппозиционеров, выступающих под националистическими бело-красно-белыми (бчб) флагами.

«Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм «нес на нашу землю цивилизацию»; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!». Иди в Хатынь», – сказал Лукашенко.

Сегодня в Белоруссии проходят масштабные траурные мероприятия. Оппозиция годовщину Хатыни игнорирует.