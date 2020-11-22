В годовщину начала Евромайдана националисты вышли на митинг против гей-диктатуры

22.11.2020, Киев, Игорь Петров

Попытка собрать киевлян на Майдан в центре столицы, чтобы отметить День достоинства и свободы – годовщину начала «Оранжевой революции» 2004 года и «Революции достоинства» 2014 года – закончилась ничем. На центральную площадь Киева, где была установлена сцена, практически никто не пришел.

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В это же время в центре Киева прошло другое мероприятие – «Марш христиан», организованный ультраправым националистическим движением «Традиция и порядок». Эта организация заявляла о себе как о последователях итальянского фашизма. Требует предоставления Патриархата для раскольничьей ПЦУ (Стамбул признаёт её только в рамках несамостоятельной митрополии), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Марш был посвящен защите традиционных ценностей – около двухсот человек прошли от Софиевской площади к Офису президента. Во главе колонны несли распятие, которое «охраняли» два человека с мечами. Возле Офиса президента провели митинг.

«Мы выступаем против пропаганды всяких извращений вроде ЛГБТ и других, которые отравляют души детей. Ряд законодательных инициатив, которые направлены на ограничение свободы слова для граждан Украины, для христиан все время педалируются в Офисе президента, в Верховной Раде, – они не пройдут в нашем государстве. Мы, христиане, еще в этой стране есть. И вы де дадим внедрять такие законодательные инициативы», – сказал одни из выступающих.

По словам митингующих, большая часть государственных министерств и учреждений Украины находится под иностранным контролем, ведомствам навязывается «антихристианский порядок».

Еще правительство Арсения Яценюка приняло План действия по правам человека до 2020 года, который недавно был продлен до 2022 года. Согласно этому плану правительство Украины взяло на себя обязательство легализовать гомосексуальные браки и усыновление детей ЛГБТ-парами, напомнили пикетчики.

«Все это связано с борьбой с украинской культурой, с ключевыми ценностями для нашей культуры – семьи, отца, детей, любви. Сегодня в Украине ведется агрессивная политика против христиан, против украинских патриотов. Устанавливается антисуверенный, новый идеологический порядок. Ряд законодательных инициатив уже в этой Верховной раде – это антихристианские, украинофобные инициативы», – отметил один из выступающих.