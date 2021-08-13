В годовщину расстрела сербских детей албанские экстремисты оставили метки в сербском анклаве

13.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В центре сербского анклава Грачаница неизвестные нанесли граффити UCK («Армия освобождения Косово»).

Инцидент произошел в день, когда сербская община отмечает память расстрелянных в 2003 году купавшихся в реке Быстрица детей.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в день, когда сербы вспоминают жестокое преступление, совершенное албанскими экстремистами против детей в косовском Гораждеваце, на центральной Косово- Метохийской улице в сербском анклаве Грачаница появились нанесенные красным граффити UCK («Армия освобождения Косово»).

«Прославляя эту террористическую организацию, лидеров которой судят за самые ужасные преступления против сербского народа, албанцы продолжают запугивать и преследовать сербов, открыто показывая, что они не готовы сосуществовать с сербским народом в Косово и Метохии, – отреагировали на этот инцидент в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. – Больше всего беспокоит то, что лидеры Приштины не проявляют серьезной политической воли для того, чтобы противостоять экстремистской жестокости. Мы являемся свидетелями, что нет словесного осуждения инцидентов, которых за восемь месяцев мы получили больше, чем за весь прошлый год, чем в прошлом году».

При этом в Гораждеваце, в церкви Успения Пресвятой Богородицы, прошла панихида по мальчикам, погибшим в этот день 18 лет назад на реке Быстрица.

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На молебне присутствовали родственники погибших, жители Гораждеваца, представители Канцелярии по Косово и Метохии и местного самоуправления.

«Пока я жив, я буду ожидать, что преступники будут найдены и разыщут их, – рассказал KosovoOnline отец убитого Пантелии Дакича – Милислав Дакич. -Я не могу ничего сделать, чтобы продолжить расследование. Каждый год истории одни и те же. Просим EULEKS (оккупационный полицейский контингент ЕС – ред.), а они говорят, что я должен сам подать в суд. Я не могу этого сделать, да и возможностей у меня нет. Я также просил албанских юристов, не возьмется ли кто из них за это дело, но они опасаются связываться с ним».

Преступление произошло 13 августа 2003 года, когда неизвестные открыли прицельные огонь по купавшимся в реке Быстрице детям и подросткам из сербского села Гораждевац в окрестностях Печа. В результате нападения были убиты двенадцатилетний Пантелея Дакич и девятнадцатилетний Иван Йовович, тяжелые ранения получили двенадцатилетний Марко Богичевич, тринадцатилетний Драган Србляк, четырнадцатилетний Богдан Букумирович и двадцатилетний Джордже Угренович.

В преступлениях заподозрили албанцев, которые постоянно терроризировали жителей Гораждеваца. Так у с трудом выжившего после восьми пулевых ранений Букумировича до этого погибла тетя Милица, которой кинули гранату в дом.

«На берегу Быстрицы было много детей, молодежи, их родителей, – спустя годы рассказал о случившемся «Голосу России» Богдан Букумирович. – Я вошел в воду, она оказалась холодной, так что я пошел к костру. Не прошло и десяти минут, как вдруг раздалась автоматная очередь. Мы с компанией стояли ближе всех к террористам. Три пули попали мне в левый бок. Мы с ребятами хорошо знали тот лесок, откуда они стреляли. Я понял, что если они выйдут из-за кустов, я смогу их увидеть. Я резко повернулся в ту сторону, откуда стреляли – еще несколько пуль попало мне в грудь и в живот. У меня подкосились ноги, я стал падать, и в этот момент пуля попала в голову. А восьмая пуля зацепила голень левой ноги».

При этом на пути в больницу подросток с трудом выжил, поскольку на машину его отца напали местные албанцы.

«К сожалению, возле рынка в Печи у нас заглох автомобиль. А номера у нас были сербские, поэтому албанцы набросились на нас. Разгромили весь автомобиль, выбили стекла, хотели нас вытащить. Моего соседа, который пытался завести авто, ударили кулаками по голове, брата – камнем. Не было ни милосердия, ни сожаления, хотя они видели человека, на котором живого места нет. Если бы нас вытащили, мы бы точно не выжили, но, к счастью, появились две патрульные машины KFOR, они начали стрелять в воздух. До этого момента я еще был в сознании, а затем впал в кому».

И по сей день за хладнокровных расстрел сербских детей никто не понес наказания.