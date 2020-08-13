В годовщину расстрела сербских детей депутаты Скупщины от Косово призвали найти убийц

13.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Избранные в Народную скупщину Сербии от Косово депутаты Даниэла Вуичич, Любомир Марич и Милан Савич напомнили о жестком убийстве сербских детей и подростков в Гораждеваце, совершенном в 2003 году, за которое до сих пор никто не понес наказания.

Народные избранники, представляющие президентскую Сербскую прогрессивную партию, в совместном заявлении выразили готовность добиваться раскрытия совершенного преступления.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», косовские «прогрессисты» заявили что нераскрытое преступление в Гораждеваце «является пятном для международного сообщества в море несправедливости, постигшей сербский народ в Косово».

«Выстрелы смерти оборвали детство. Международное сообщество и все его официальные лица хранят молчание в течение многих лет про преступления, совершенные против сербских детей и сербского народа. Почему? Мы будем настаивать на истине до конца, потому что мы не должны и не будем забывать это преступление», – говорится в обращении депутатов Народной скупщины, представляющих Косово.

Преступление произошло 13 августа 2003 года, когда неизвестные открыли прицельные огонь по купавшимся в реке Быстрице детям и подросткам из сербского села Гораждевац в окрестностях Печа. В результате нападения были убиты двенадцатилетний Пантелея Дакич и девятнадцатилетний Иван Йовович, тяжелые ранения получили двенадцатилетний Марко Богичевич, тринадцатилетний Драган Србляк, четырнадцатилетний Богдан Букумирович и двадцатилетний Джордже Угренович.

В преступлениях заподозрили албанцев, которые постоянно терроризировали жителей Гораждеваца. Так у с трудом выжившего после восьми пулевых ранений Букумировича до этого погибла тетя Милица, которой кинули гранату в дом.

«На берегу Быстрицы было много детей, молодежи, их родителей, – спустя годы рассказал о случившемся «Голосу России» Богдан Букумирович. – Я вошел в воду, она оказалась холодной, так что я пошел к костру. Не прошло и десяти минут, как вдруг раздалась автоматная очередь. Мы с компанией стояли ближе всех к террористам. Три пули попали мне в левый бок. Мы с ребятами хорошо знали тот лесок, откуда они стреляли. Я понял, что если они выйдут из-за кустов, я смогу их увидеть.

Я резко повернулся в ту сторону, откуда стреляли – еще несколько пуль попало мне в грудь и в живот. У меня подкосились ноги, я стал падать, и в этот момент пуля попала в голову. А восьмая пуля зацепила голень левой ноги».

При этом на пути в больницу подросток с трудом выжил, поскольку на машину его отца напали местные албанцы.

«К сожалению, возле рынка в Печи у нас заглох автомобиль. А номера у нас были сербские, поэтому албанцы набросились на нас. Разгромили весь автомобиль, выбили стекла, хотели нас вытащить. Моего соседа, который пытался завести авто, ударили кулаками по голове, брата – камнем. Не было ни милосердия, ни сожаления, хотя они видели человека, на котором живого места нет. Если бы нас вытащили, мы бы точно не выжили, но, к счастью, появились две патрульные машины KFOR, они начали стрелять в воздух. До этого момента я еще был в сознании, а затем впал в кому».

«Сербы в Гораждеваце, несмотря на трагические утраты и невзгоды, которые они преодолевают каждый день, все еще выживают на своей земле и у своих очагов, охраняя могилы своих детей и предков, а также следы сербского существования в Метохии, – прокомментировал печальную годовщину директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – Закрыв расследования страданий наших детей и мученической смерти многих других наших соотечественников в Косово и Метохии, был совершено преступление против человечества, и демократический мир капитулировал перед идеологиями ненависти и терроризма».