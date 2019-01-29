В годовщину референдума о сохранении СССР в Москве пройдет митинг в защиту Курил

29.01.2019, Москва, Михаил Рябов

17 марта в Москве состоится шествие и очередной митинг, организованный противниками передачи Японии Курильских островов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оргкомитет не успокаивают итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и японского лидера Синдзо Абэ. Мы считаем, что существует тайная договоренность о передаче уже трех островов Японии, косвенный признак того – приверженность Москвы совместной советско-японской Декларации 1956 года, волюнтаристскому детищу Никиты Хрущева.

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Будучи незаконной по советскому праву 1956 года, она прямо предусматривает территориальные уступки нашей страны в пользу Японии. О том же свидетельствует и речь Синдзо Абэ по итогам переговоров с Владимиром Путиным 22 января 2019 года.

Наша позиция: нужно полностью денонсировать ч. 2 ст. 9 упомянутой Декларации, предусматривающую передачу Малой Курильской гряды. При этом сама постановка вопроса о передаче даже малой части Курильских островов – государственное преступление. Никакие «выгоды», тем более гипотетические, не могут быть поводом для торговли русской землей, доставшейся нам по справедливости и большой кровью», – заявил известный священник Всеволод Чаплин, цитируя декларацию оргкомитета митинга, в состав которого он вошел.

«Оргкомитет убежден, что нынешний социально-экономический, а в ряде случаев и политический курс центральных властей подводит страну к экономическому краху и социальному взрыву аналогично агонии СССР к 1991 году. Поэтому мы намерены требовать смены социально-экономического курса в стране, совмещая эти требования с борьбой за неизменность итогов Второй Мировой войны, за территориальную, культурную и историческую целостность России, за ее подлинно независимый путь», – также отмечают организаторы.