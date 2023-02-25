В годовщину СВО перед посольствами РФ установили подбитые российские танки, присланные из Киева

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Перед посольствами России в Берлине, Риге и Вильнюсе с утра пятницы, 24 февраля, стоят подбитые на Украине танки Т-72. Аналогичный «перфоманс» ожидается также в Таллинне.

Власти берлинского района Митте сначала отказали в размещении объекта, но инициаторы акции добились разрешения в суде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акцию в Берлине инициировали немецкие активисты Виланд Гибель и Энно Ленце, последний неоднократно бывал в Украине. Они пытались организовать её с октября минувшего года, но власти района Митте в Берлине, где расположено посольство РФ, были против, причём, не в связи с политикой. Специалисты отмечали, что танк может отвлекать велосипедистов от дорожной ситуации, а габариты танка не позволят провезти его через дорожные тоннели, и не будет достаточно мощного крана, чтобы выгрузить бронемашину.

В конце концов, административный суд Берлина разрешил провести акцию, но танк выставлен на том же трейлере, на котором его привезли с Украины через Польшу. Российский танк Т-72, который подорвался на мине под Киевом 31 марта 2022 года, привезли под посольство около 4 утра 24 февраля, он должен оставаться там как экспонат до понедельника.

А вот аналогичный танк, установленный 24 февраля перед посольством РФ в Латвии, по плану должен оставаться доступным для публики до 26 марта 2022 года. В отличие от Берлина, акцию в Риге организовали власти, в открытии «экспозиции» приняла участие министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

В Вильнюсе места для танка перед самим посольством РФ не нашлось, потому его установили на автомобильной стоянке возле Кафедральной площади города. Власти сообщили, что «выставка» продлится до 16 марта 2022 года.

Двумя днями ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что четыре подбитых российских танка уже ввезли в Европу, где их выставят как экспонаты.

«24 февраля граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов», – написал Резников в социальных сетях.

Судя по всему, акцию в Таллинне перенесли в связи с тем, что 24 февраля в Эстонии отмечают День независимости.

К слову, почему бы России не организовать выставку подбитой в зоне СВО техники стран НАТО возле их посольств?