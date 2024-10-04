«В годы войны – чего не было» – Лукашенко готов забыть бандеровцам Хатынь

Елена Острякова.  
04.10.2024 22:29
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил Польшу за то, что она продолжает поднимать тему геноцида, устроенного УПА на Волыни в 1942 году.

Об этом он заявил на встрече с работниками ОАО «Парохонское», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил Польшу за то, что она продолжает поднимать тему геноцида,...

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«Слушайте, ну в годы войны чего не было. Украинцы у нас Хатынь сжигали. А что они творили на Припяти, это кошмар, управляемые фашистами. Так что мы будем тем временем жить всю жизнь до смерти. Давайте эту волынскую резню помнить – и зверьем смотреть друг на друга. В основе что лежит — они хотят прихватить Западную Украину», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия будет поддерживать Украину в случае гипотетического польского вторжения. По его словам, воевать украинский и белорусский народы не хотят, а восстанавливать Украину придется Белоруссии, потому что США ее бросят.

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