В гонке за Арктику побеждает Россия – CNN

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия занимает доминирующие позиции в Арктике, а глобальное потепление открывает перед русскими новые экономические возможности.

Об этом пишет CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дискуссия вокруг Арктики накаляется как никогда, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на включении Гренландии в состав Соединенных Штатов. Но хотя требования Трампа о передаче США территории, принадлежащей одному из его ближайших и самых надежных союзников, вызывают недоумение во всем мире, гонка за Арктику ведется уже несколько десятилетий. И Россия уже давно одерживает в этом победу. Нет сомнений в том, что Москва занимает доминирующее положение в арктическом регионе. Она контролирует примерно половину суши и половину исключительной морской экономической зоны к северу от Полярного круга. Две трети населения арктического региона проживают в России. И хотя на Арктику приходится лишь небольшая часть мировой экономики – около 0,4%, по данным Арктического совета, форума, представляющего арктические государства, – Россия контролирует две трети ВВП региона», – говорится в статье.

Отмечается, что масштабы российского военного присутствия и темпы его расширения в последние годы вызывают серьезную озабоченность у НАТО. Кроме того, Москва вложила значительные средства и усилия в модернизацию своего флота атомных подводных лодок, который составляет основу ее военной мощи в Арктике.

С тревогой указывается, что в 2024 году Китай и Россия начали совместное патрулирование в Арктике в рамках более широкого сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, стремительное таяние льдов «может открыть огромные экономические возможности в сфере добычи полезных ископаемых и судоходства». Благодаря потеплению два судоходных маршрута, которые еще два десятилетия назад были практически невозможны, теперь открываются, а Северный морской путь сокращает время в пути между Азией и Европой примерно до двух недель, что составляет приблизительно половину времени, необходимого для путешествия по традиционному маршруту через Суэцкий канал.