17.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Пропаганда, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

В горах Крыма украинские пропагандисты тайно восславили Украину

Сторонники киевского режима забрались в Крымские горы и, развернув желто-синий флаг, прочитали стихи на украинском языке.

Об этом сообщает переехавшее из Крыма на Украину, финансируемое Турцией промеджлисовское агентство QHA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Акция была организована украинской пропагандистской организацией InformNapalm в поддержку 24 военных моряков, задержанных 25 ноября во время незаконного пересечения границы РФ в районе Керченского пролива.

«Один из волонтеров взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам «Заповита» Тараса Шевченко», – говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев похвастался, что в Крыму действует меджлисовская агентура.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть