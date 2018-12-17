В горах Крыма украинские пропагандисты тайно восславили Украину

17.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Сторонники киевского режима забрались в Крымские горы и, развернув желто-синий флаг, прочитали стихи на украинском языке.

Об этом сообщает переехавшее из Крыма на Украину, финансируемое Турцией промеджлисовское агентство QHA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция была организована украинской пропагандистской организацией InformNapalm в поддержку 24 военных моряков, задержанных 25 ноября во время незаконного пересечения границы РФ в районе Керченского пролива.

«Один из волонтеров взобрался на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам «Заповита» Тараса Шевченко», – говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев похвастался, что в Крыму действует меджлисовская агентура.