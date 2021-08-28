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28.08.2021 22:42 (Мск), Горловка, Сергей Вредников
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Происшествия, Украина
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В Горловке под миномётным огнём ВСУ получили ранения дети

Новости УкраиныУкраинские боевики обстреляли прифронтовую окраину Горловки (ДНР), в результате чего были ранены двое детей....

Украинские боевики обстреляли прифронтовую окраину Горловки (ДНР), в результате чего были ранены двое детей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил работающий в Донецке военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в результате обстрела из минометов калибром 82 мм со стороны ВСУ посёлка шахты «Гагарина» были ранены двое детей.

«По уточнённым данным в Горловке ранения получили двое детей. Девочка – контузию, мальчик десяти лет – осколочное ранение», – написал Руденко.
«Обстрел Горловки возобновился. Бьют из тяжёлого вооружения. Раненым детям в Горловке оказана вся необходимая медицинская помощь. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», – уточнил позже военкор.

В свою очередь защитники Донбасса открыли ответный огонь по позициям ВСУ.

«Огневые точки были подавлены. Потери противника уточняются», – говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ДНР.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в результате обстрела ВСУ в Горловке повреждены 3 жилых дома, пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль, а также повреждены подстанции, обеспечивающие электроэнергией поселок шахты «им. Ленина» который в настоящее время остается без электричества.

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