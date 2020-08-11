11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика
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В Горловке получила квартиру семья защитника ДНР, постеснявшегося встать в очередь на жилье


По поручению главы ДНР Дениса Пушилина глава горадминистрации Горловки Иван Приходько вручил ключи от трёхкомнатной квартиры семье военнослужащего Республики.

Сообщили на официальном сайде Донецкой Народной Республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Переселенцы из Дзержинска Дмитрий Александров и его супруга Екатерина Коренкова получили квартиру на первом этаже девятиэтажного дома, с законченным капитальным ремонтом.

Как отметил Приходько, уважение у главы ДНР вызвал тот факт, что сами новосёлы из-за скромности не просили, чтобы им выдали квартиру, поэтому к руководителю республики обратились соседи.

«Я с гордостью вручаю вам ключи от квартиры. Я видел ваш боевой послужной список – он также вызвал уважение у главы республики. Денис Пушилин дал поручение обеспечить вас жильём, и мы его выполнили», – сказал Приходько.


Сами новосёлы выразили искреннюю благодарность за такой подарок и всем причастным к его организации и подготовке.

«У нас сейчас просто нет слов – нас переполняют эмоции. Мы до самого последнего момента не верили, что такое может произойти. Огромное спасибо главе республики, администрации города, всем, кто нам помогал. Теперь у нас есть крыша над головой», – сказали они.

Отметим, что Дмитрий Александров защищает Донбасс с 2014 года. Он был тяжело ранен в Зайцево в 2019 году, в результате чего ему пришлось ампутировать среднюю треть голени правой ноги. Тем не менее, мужчина до сих пор служит в рядах Народной милиции ДНР.

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