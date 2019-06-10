В Горловке уличили Зеленского и Мендель в откровенной и циничной лжи

10.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Утверждение пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о «провокационных обстрелах» бойцов армий ЛДНР из школ и детских садов разбиваются в прах тем фактом, что обстреливаемые ВСУ гражданские здания уже давно пристреляны украинскими военными.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Горловской городской администрации Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышим ещё заявления госпожи Мендель, которая рассказывает нам о том, что солдаты Украины вводятся в заблуждение, что кто-то стреляет из них с территории детских садиков. Это всё, конечно, ложь полная. За 4-5 лет противостояния, в котором мы сейчас находимся с Украиной, все точки давно пристреляны, все прекрасно знают и понимают, где что находится, ни одного военного объекта, ни одного солдата из тех всех объектов, куда были попадания за эти трое суток, там ни одного военного нет. И я вам хочу с уверенностью сказать, на 200%, что ко мне, как к мэру, в принципе, первому приходит информация о пострадавших, раненых военных. Так я вам хочу сказать, что за эти вот четверо суток, раненый боец был в Горловке только один.

А какие военные объекты и кто стрелял с мечети 4 дня назад? Это самый яркий пример там, где были дети. А какие военные находятся на территории подстанции, на территории посёлка Гольмовский, которая даёт свет, и вот она единственная. Целенаправленно били всю ночь сегодня, вот сегодня сосредоточились на подстанции «Гольмовская». Она и так… 4 дня уже люди без света сидят, и теперь неизвестно, когда мы его восстановим», – возмутился Приходько.

Что касается сегодняшних, отнюдь не миролюбивых, действий Зеленского, мэр Горловки отметил, что у украинского президента нет ни политической воли, ни сострадания к простым людям, которых он сам называет «украинцами».

«Всё в его власти. Когда человек что-то хочет и это в его власти – он это берёт и делает. Скажу вам так, я сегодня и посты украинских многих людей читал, которые уже открыто критикуют Зеленского и говорят: «Мы же вас выбрали не потому, что вы Зеленский, а потому что мы считали, что вы поменяете политику». А этого не происходит, к сожалению. И даже обращение детей к Зеленскому не имеет на него никакого воздействия, вот и всё», – заключил глава Горловки.